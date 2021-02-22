بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد ويطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة

تقدم المحاميان أحمد الأسيوطي ومحمد مرزوق الدابي ببلاغ جديد، اليوم الاثنين، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية، متهمًا إياه بـ«الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة»، بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة النهار.

واختصم مقدما البلاغ، تامر امين

لاتهامه بانتهاك الكرامة الإنسانية ومخالفة قواعد السلوك المهني والإعلامي، وطالبا بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة لما اقترفه من أفعال وأقوال ضد فئة كبيرة من فئات الشعب.

وطالب مقدما البلاغ، بمساءلة تامر أمين عن مخالفة السلوكيات المهنية والإعلامية ضد فئة عريضة من شعب مصر وهم أهل الصعيد وهو ما يمثل الخروج عن تقاليد المهنة ومدونة السلوك المهني التي تنص علي احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.