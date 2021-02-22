 وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار - بوابة الشروق
الإثنين 22 فبراير 2021 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:55 م

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، جيش ميانمار إلى "التنحي" وتحرير زعيمة البلاد الفعلية أون سان سو تشي.

وألقى راب خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، تحدث فيه عن الانقلاب العسكري الذي شهد اعتقال سو تشي والرئيس وين مينت واحتجازهما في أول فبراير الجاري.

وخلال الانقلاب، تم اعتقال 640 شخصاً أو اتهامهم أو الحكم عليهم، ولا يزال 593 منهم رهن الاحتجاز، وفقاً لجمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين.

وأضاف راب "أن الوضع في ميانمار يزداد سوءا ... إن الانتهاكات والتجاوزات موثقة توثيقاً جيداً، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقيود الصارمة على حرية التعبير".

ودعا الجيش إلى التنحي قائلاً، إنه "يجب إطلاق سراح القادة المدنيين. ويجب احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك