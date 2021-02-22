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يتوقع المحللون في مصرف "ماي بنك" قيام سنغافورة ببيع سندات لتمويل مشروعات بنية تحتية بقيمة 7ر2 مليار دولار سنغافوري خلال نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وينسون فون وسي تو مون يي المحللين في "ماي بنك" إن الشريحة الأولى من الطرح ستكون بقيمة 5ر1 مليار دولار سنغافوري على الأقل.

ومن المنتظر إعلان تفاصيل الطرح في سبتمبر المقبل وإجراء المزايدة عليه في نوفمبر.

ومن المحتمل أن يكون مدى هذه السندات أكثر من 30 عاما.

ورفع ماي بنك تقديراته لإجمالي طروحات السندات السنغافورية من 1ر27 مليار دولار إلى 6ر30 مليار دولار سنغافوري.