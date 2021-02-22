الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقةالمقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وأوضح مجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم الإثنين أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

كما قرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيهاالموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارا من الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعارآخر.

كما أقر مجلس الوزراء تقليل نسبة الدوام في الوزارات من 50% إلى 30%، إضافة إلى دوام باقي الموظفين عن بعد.