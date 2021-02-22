لجنة حكومية بتايوان تصدر قائمة تضم 10 قضاة إعدام من حقبة كومينتانج

أصدرت لجنة حكومية في تايوان قائمة تضم 10 من قضاة المحاكم العسكرية سابقا أصدروا أحكام الإعدام ضد 1153 معتقلا سياسيا خلال أربعة عقود من حكم حزب كومينتانج المستبد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة آبل ديلي التايوانية بأن القائمة صدرت أمس الأول السبت، من جانب لجنة العدالة الانتقالية، التي تشرف على جهود معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام حزب كومينتانج الأتوقراطي بقيادة الرئيس الأسبق الراحل تشيانج كاي شيك ونجله الرئيس الأسبق الراحل أيضا تشينج كيو، في الفترة من أغسطس 1945 حتى مايو 1991.

وفر حزب الكومينتانج إلى جزيرة تايوان بعد خسارة الحرب الأهلية الصينية.

تم استبعاد قائمة القضاة الذين أصدروا أكبر عدد من أحكام الإعدام من قاعدة بيانات تضم أكثر من 10 آلاف حكم قضائي عسكري أنشأتها اللجنة العام الماضي من ملفات سرية سابقا.

وكان معظم الضحايا من المدنيين الذين اعتقلوا بتهمة "إثارة الفتنة" من جانب نظام الأحكام العرفية وصدرت ضدهم الأحكام من جانب محاكم عُقدت تحت إشراف "قيادة حامية تايوان" آنذاك.

وأصدر أحد القضاة، وهو يين تشينج وين، 203 أحكام بالإعدام.

وقال المحامي هوانج دي ينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الكشف عن أسماء قضاة الإعدام هؤلاء هو أقل ما يمكن القيام به لفرض بعض المسؤولية الأخلاقية على الجناةن وتحقيق العدالة التاريخية للضحايا وعائلاتهم".

وجاء الإعلان في إطار إحياء الذكرى الرابعة والسبعين لـ "حادث 28 فبراير" عام 1947، وهو تمرد تلقائي ضد نظام الكومينتانج، والذي تم قمعه في إجراءات أودت بحياة 20 ألف شخص.

وشارك أكثر من 200 شخص في مسيرة رسمية في مدينة تايبيه أمس الأحد لحث إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي التي تقودها الرئيسة تساي إنج وين على اتخاذ إجراءات أقوى "لتصحيح الأضرار التي سببها حزب وحكومة الكومينتانج".