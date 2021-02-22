مسح: الهنود يلجأون لخفض نفقاتهم لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

أكد نحو 51% من المواطنين الهنود أنهم سيلجأون إلى خفض نفقاتهم اليومية فى محاولة للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الوقود فى الهند، وذلك مع اقترابها، خاصة البنزين والديزل من مستويات قياسية، حيث اقترب البنزين من حاجز الـ100 روبية فى المدن الهندية.

ووفقًا لمسح أجرته منصة "لوكال سيركلز" (Local Circles) عبر شبكة الإنترنت، قال حوالي 21% من المشاركين، إنهم "سيخفضون الإنفاق على الضروريات، وهو ما يعد أمرا مؤلما بالنسبة لهم" .. فيما كشف 14% منهم عن اتجاههم نحو السحب من مدخراتهم للحصول على الوقود.

وسعى المسح إلى فهم كيفية تعامل المواطنون فى الهند مع الارتفاع الكبير المضطرد في أسعار البنزين والديزل فى أكثر من 291 مقاطعة فى الهند خلال الأشهر الـ12 الماضية.

كما وجد المسح أن حوالي 43% من المستجيبين قالوا إن فواتير البنزين أو الديزل الشهرية كانت أقل بسبب محدودية تنقلاتهم، أو لعدة عوامل أخرى لم يكشفوا عنها، فيما أفاد 2% آخرون بعدم الإنفاق على الوقود مطلقا.

وفيما يتعلق بما يريد المشاركون في المسح اتخاذه من إجراءات من قبل حكومات الولايات بشأن خفض أسعار الوقود، أجاب 32% منهم بأن الحكومة يجب أن تفرض قيمة مطلقة لضريبة القيمة المضافة (VAT) بدلاً من نسبة من السعر الأساسي، ويرى 47% أنه ينبغي تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود، ومع ذلك، قال 8% من المستهلكين إن نموذج ضريبة القيمة المضافة الحالي "جيد".

وأظهر المسح أيضا أن 79% من المواطنين الهنود يريدون من حكومات الولايات اتخاذ إجراءات ضد ارتفاع أسعار البنزين والديزل، إما عن طريق خفض ضريبة القيمة المضافة أو فرض قيمة مطلقة للضريبة.