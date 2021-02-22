حزب في أيرلندا الشمالية يعتزم التحرك قانونيا ضد بروتوكول ما بعد «بريكست»

يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية رفع دعوى قانونية ضد جزء من اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاص بالتجارة في الجزء الذي تديره بريطانيا من أيرلندا.

وتواصل أيرلندا الشمالية الالتزام بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية، ما استتبعه فرض عمليات تفتيش على الحدود بينها وبين البر الرئيسي البريطاني. وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة في 31 ديسمبر.

وقالت الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي أرلين فوستر أمس الأحد إنه في حال لم يتم وضع ترتيبات بديلة، ستنضم هي وزعماء حزبها لغيرها من الجهات في جميع أنحاء بريطانيا في إجراء قانوني ضد البروتوكول.

وطالبت فوستر مرار بإلغاء البروتوكول، موضحة في التماس من المقرر مناقشته في وستمنستر اليوم الاثنين أن "أيرلندا الشمالية تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية" بسبب القيود على التجارة وتعطيل خطوط الإمداد بسبب القواعد الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب فوستر يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنه يعارض عمليات التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا، كون هذا يعني أن المنطقة تُعامل بشكل مختلف عن بقية مناطق المملكة المتحدة.

ويستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء البروتوكول. وتعقد بروكسل ولندن اجتماعات لمحاولة حل المشكلات المتعلقة بالقواعد.

وأثار الاتحاد الأوروبي حالة من الغضب الشهر الماضي عندما اقترح تفعيل بند الطوارئ الذي يتضمن وضع ضوابط بين جمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية.

ويتمثل دور البروتوكول في منع إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين الجانبين، خشية أن يؤدي ذلك إلى اشتعال صراعات تاريخية.