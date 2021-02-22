خطة عمل قطاع التفتيش لمكافحة الفساد بالمحليات في مناقشات الإدارة المحلية اليوم

إيهاب منصور: عمارة خاتم المرسلين تم إزالتها بطريقة أحدثت زلزالا
تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، استكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
واستنكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، مشيرا إلى إزالتها بطريقة لا تمت بأي دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.
وقال النائب إيهاب منصور إن الأهالي اعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجو من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبيرا، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
وأضاف النائب، أن عديد من المواطنين اتصلوا به يشكون ما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بعمارة الزلزال، بهذا الشكل، متسائلا عن المسئول عن هذا الخطأ الذي حدث، ومطالبا بمحاسبته.
يأتي ذلك فى الوقت الذي شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الذي تم إلقاءه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وسط مطالبات بدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، وهو الأمر الذي عقبت عليه وزير الصحة بأنه ليس من اختصاصها.