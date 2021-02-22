أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الإثنين توقيع صفقات عسكرية بـ 7.239 مليار درهم (الدولار يعادل3.673 درهم) مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي بأبوظبي "آيدكس".



وقال المتحدث الرسمي للمعرض العميد ركن محمد الحساني إن إجمالي الصفقات الخارجية للقوات المسلحة الإماراتية بلغت ما يقرب من 7مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5 بالمئة.



وأضاف العميد الحساني في تصريح للصحفيين: "وصل حجم الصفقات للقوات المسحلة الإماراتية خلال يومين 12 مليار درهم".