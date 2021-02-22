ميركل تدعو إلى استراتيجية حذرة للفتح نظرا للمخاوف من موجة ثالثة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى وضع استراتيجية حذرة للفتح المحتمل نظرا للمخاوف من وقوع موجة ثالثة لوباء كورونا.



جاء ذلك وفقا لما نقله اليوم الاثنين مشاركون في مشاورات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل.



وحسبما ذكره المشاركون، فإن ميركل قالت إن خطوات الفتح يجب تطبيقها بحكمة ويجب أن تقترن بزيادة الاختبارات وصرحت ميركل بأنها تتفهم أن توق المواطنين إلى استراتيجية للفتح كبير.



وأوضحت ميركل أنها ترى أن هناك ثلاثة مجالات يجب وضع استراتيجيات لإعادة فتحها، مشيرة إلى أن أحدها يتعلق بمجال الاختلاط الشخصي، والثاني بالمدارس، والثالث بالمجالات الرياضية والمطاعم والثقافة، مضيفة أن الهدف هو إعداد الاستراتيجيات الثلاثة سويا لجعل الفتح ممكنا، ثم تكييف الاستراتيجيات بحسب الأوضاع.



وذكر المشاركون أن المشاورات تطرقت أيضا إلى بحث كيفية إشراك أطباء العائلات والشركات في عمليات التطعيم، وقالوا إن وزير الصحة ينس شبان أوضح هذه الخطوة ستكون منطقية فقط عند توفير ما يتراوح بين 3 إلى 5 مليون جرعة لقاح أسبوعيا كما هو الحال في التطعيم ضد الأنفلونزا.



ورأى الوزير أن اعتزام الحكومة الاتحادية تحمل تكاليف الاختبارات اعتبارا من مطلع مارس المقبل يمكن أن يساعد في هذا الأمر بوجه عام، وقال إن من المنتظر اعتبارا من الأسبوع المقبل إصدار أول تصاريح للاختبارات الذاتية.



كان منحنى الإصابات الجديدة أظهر ارتفاعا أمس الأحد لليوم الرابع على التوالي وذلك رغم الإغلاق الساري منذ منتصف ديسمبر الماضي، وأعلن معهد روبرت كوخ أنه لم يطرأ تغيير على هذا المنحنى اليوم ووصل عدد الإصابات الجديدة في غضون يوم إلى 4369 حالة مقارنة بـ4426 قبل أسبوع، فيما ارتفع معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة إلى 61 حالة مقابل 2ر60 حالة أمس.