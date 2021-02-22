بوتين: علينا توحيد الجهود مع الدول الأخرى لانتاج لقاحات كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا بحاجة إلى توحيد الجهود مع الدول الأخرى وبينها الدول الأوروبية من أجل انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا في الوقت ذاته على حجم التعاون مع بيلاروس في هذا المجال.



ونقلت وكالة /سبوتنيك/ الروسية عن بوتين قوله، خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي، حول مسألة اللقاحات وإنتاجها "علينا توحيد الجهود، ويشمل ذلك الأوربيون. نحاول القيام بذلك، ومنفتحون على العمل المشترك".



وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو زودت بيلاروس بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات الروسية، وبالتالي بات بإمكانهم البدء في تصنيعها محليا على أراضيهم.



وتابع بوتين قائلا، إن التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة كورونا بدأ ويتطور بشكل ناجح.



وأضاف "كانت أولى الشحنات من اللقاحات قد وصلت العام الماضي إلى بيلاروس، وهذا العام، في فبراير ومارس سيكون هناك شحنات أخرى، أهم شيء برأيي هو النقل الناجح للتكنولوجيا"، المرتبطة باللقاحات".. مشددا على أنه لا توجد أية دولة في تعاون مع روسيا في مجال اللقاحات، أقرب من بيلاروس.



من جانبه، أشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس قد تبدأ تصنيع اللقاح الروسي في مارس المقبل.



وأن كل الاتفاقيات حول خطط التعاون بين الجانبين الروسي والبيلاروسي في مختلف المجالات، باتت تقريبا جاهزة للتوقيع من الطرفين، موضحا أن "هناك 33 اتجاها وخطط طورناها للتعاون. والآن اتفقنا على تحديثها، حكوماتنا ستعمل على ذلك، وبالفعل قامت بالكثير".



وتابع "ربما من بين 33 خارطة طريق للتعاون، هناك 6 أو 7 لا يزال العمل جاريا عليها، بينما البقية جاهزة للتوقيع".