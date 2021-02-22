 استطلاع: أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين مع تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء كورونا - بوابة الشروق
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استطلاع: أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين مع تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:50 ص

 أظهر استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يعتقدون بأنه يجب تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء فيروس كورونا مجددا، وسط عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.
ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 500 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في جميع أنحاء البلاد في يوم 19 فبراير، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أجاب 5ر62 % من المستطلعين بأنهم يوافقون على تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.
وقال 4ر34% إنهم يعارضون تشديد التباعد الاجتماعي..ومن بين العاملين لحسابهم الخاص، بلغت نسبة المعارضين ضد تشديد قواعد التباعد الاجتماعي 2ر51 % وهذه أكبر من نسبة الموافقين البالغة 46 %.

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