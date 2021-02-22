البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تسهيلات تجارية لمواجهة كورونا

وقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل اتفاقية تسهيلات تجارية للقطاع الخاص والمؤسسات المالية والحكومية بالدول الأعضاء .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً للمسار الثاني لمجموعة البنك لمواجهة كورونا.

وقال البنك الاسلامي، الذي يتخذ من جدة بالسعودية مقرا له في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل تنفيذ نموذج الأعمال الجديد للبنك الإسلامي للتنمية، ودعم تحقيق أهداف برنامجه الخماسي.

كما ستعزز من الجهود الجارية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وتضع الاقتصادات على مسار تعاف أسرع.

بدروه، قال رئيس البنك الاسلامي الدكتور بندر حجار إن "الحلول المبتكرة ضرورية لتحويل التركيز إلى القطاع الخاص وجعل الأسواق العالمية تعمل من أجل التنمية، وهذا يتطلب الخروج من المنطقة التي ظللنا نراوح فيها حيث لا يمكننا الاعتماد على القطاع العام وحده لتحسين النتائج الاقتصادية لدولنا الأعضاء".