 مسحة طبية للاعبي الزمالك.. ومران في الفندق بعد رحلة 23 ساعة إلى السنغال - بوابة الشروق
الإثنين 22 فبراير 2021 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

مسحة طبية للاعبي الزمالك.. ومران في الفندق بعد رحلة 23 ساعة إلى السنغال

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:06 ص

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

كما خاض الفريق المران الخفيف بالفندق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد رحلة الفريق الشاقة حتى الوصول للعاصمة السنغالية داكار.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك