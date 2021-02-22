التضامن: نرعى حالات المتعاطين بالمناطق الأكثر احتياجا في بورسعيد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، إن هناك مؤشر يوضح أن ١١ ٪ من المتعاطين بمحافظة بورسعيد في مرحلة الثانوي عام ٢٠١٨، كما بلغ ٤٪ مدمنين عام ٢٠٢٠، وتردد ٢٦٠٠ من حالات الإدمان على مركز العزيمة، وأن ٧٥ ٪ منهم في الفئة العمرية من ١٨ حتى ٣٠ عامًا، وذلك بحسب بحث نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وأكدت الوزيرة، تفقدها لمركز العزيمة لعلاج التعاطي والادمان بمدينة بورفؤاد، الكشف على ٦٩٣٥ موظف إداري بمحافظة بورسعيد، وتبين أن النسبه ٠٤.٢٪ .



وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى متابعة حالات المتعاطين من أهالي المناطق الأكثر احتياجًا بعد أن يتم تطويرها.