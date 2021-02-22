مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل

شدد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، على أنه يمكن إعادة فتح مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بشكل آمن بحلول أبريل المقبل، حتى دون إلزام جميع المعلمين بالتطعيم أولا، حيث أن بعض الولايات تضع في أولويتها حصول المعلمين على جرعات لقاح مضادة لمرض كوفيد-19.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيفر ساكي أن الرئيس بايدن يريد أن يرى عودة الفصول الدراسية لهذه المدارس، خمسة أيام في الأسبوع، بعد أول 100 يوم من توليه السلطة، أي بحلول نهاية أبريل المقبل.

وقالت إنه يجب على الحكومات المحلية والولايات اتخاذ قرارات بشأن التطعيمات وإعادة تجهيز المباني واتخاذ أساليب أخرى وفقا "لإرشادات علمية" صادرة هذا الشهر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتسبب الصراع بشأن إعادة فتح الفصول الدراسية بأمان في كثير من الأحيان في وضع الإدارات وأولياء الأمور ، القلقين من تخلف أطفالهم دراسيا، في مواجهة مع المعلمين القلقين بشأن صحتهم الشخصية.

وخرج الكثير من أولياء الأمور، خصوصا الأمهات من القوة العاملة، من أجل مساعدة أطفالهم في التعلم عن بعد العام الماضي.

وقالت ساكي تعليقا على هدف أبريل في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية التليفزيونية إن "هذا هدفنا وخطتنا"، وربطت هذا الهدف بالموافقة على تمويل بقيمة 130 مليار دولار لإعادة فتح المدارس، حيث أنه ضمن خطة مساعدات ضد الجائحة بقيمة 9ر1 تريليون دولار، تتم مناقشتها بالكونجرس.