فيليبي لويس: صلاح مثل ميسي

يرى البرازيلي فيليبي لويس، لاعب فلامنجو الحالي وتشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة في التدريبات.

وتواجد الثنائي في صفوف تشيلسي خلال فترة ولاية جوزيه مورينيو الثانية للبلوز، إلا أن اللاعب البرازيلي رحل بعد موسم واحد من وصوله إلى ستامفورد بريدج.

وقال فيليبي في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «بعد رحيلي عن أتلتيكو مدريد مطلع موسم 14/15 للانضمام إلى صفوف تشيلسي، لم أظهر بالشكل الجيد تحت قيادة مورينيو، وأرسل لي سيميوني رسالة قال فيها عد.. أنا بحاجة إلى مدافع مثلك».

وأضاف: «ليس من السهل اللعب مع سيميوني، ليس لديه قلب، لم يقل لنفسه أبدًا يا للأسف أيها اللاعب الصغير، لا، إنه يقرر ما عليه أن يقرره فقط من أجل الفوز».

وعن علاقته بمورينيو، قال: «عندما تواجدت على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى من الموسم، ذهبت وطرقت باب مكتب مورينيو وقلت له (لماذا أتيت بي إلى هنا؟ لماذا لم تتركني في أتلتيكو؟)، ورد عليّ قائلا إنه لم يشعر بالأمان الدفاعي معي مثلما فعل أزبيلكويتا».

وتابع: «قال لي مورينيو إنه عليّ الفوز بمكاني.. حقيقة لم أتوقع ذلك حيث كنت أظن أنني سأكون الخيار الأول، لقد كان مورينيو محقا، لم أكن ألعب بشكل جيد، لم أندم على تلك الخطوة لأنني كنت في أحد أكبر الأندية في العالم ولكن الجميع يريد اللعب بشكل مستمر».

وتذكر لويس أنه لم يكن اللاعب البديل المحبط الوحيد في صفوف تشيلسي، وقال: «فزت مع مورينيو ببطولة الدوري، لكنه لم ينجح في إخراج أفضل ما لدي مثلما لم يفعل مع صلاح، في التدريبات كان محمد صلاح مثل ميسي، لقد كان أمر مؤسف ألا ألعب معه أكثر».

وأتم: «عندما قرر صلاح الرحيل عن تشيلسي، لينضم إلى فيورنتينا، سألته: لماذا أنت ذاهب يا مومو؟ أنت في تشيلسي، ليرد عليّ قائلا: أنا بحاجة للعب، قلت حينها أن هذا اللاعب جيد، لم يذهب من أجل المال أو للفوز بالمزيد.. ذهب فقط ليظهر أنه يستطيع اللعب».