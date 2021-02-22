تحقيقات بسبب مخالفات جديدة في وحدة القوات الخاصة بالجيش الألماني

يعتزم الجيش الألماني تحديد عواقب على مخالفات جديدة في التعامل مع الذخيرة في قيادة وحدة القوات الخاصة بالجيش (KSK).

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الاثنين في برلين ردا على استفسار: "تحقيقات الجيش شارفت على الانتهاء".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان من المتوقع اتخاذ أولى العواقب على أفراد الوحدة اليوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.

وظهرت مخالفات جديدة في محاكمة جندي من القوات الخاصة في ولاية سكسونيا، حيث تم اكتشاف مخبأ أسلحة به ذخيرة ومتفجرات مسروقة. وطرح خلال المحاكمة قضية أن الذخيرة التي سُرقت أو اختُلست من الوحدة في العام الماضي يمكن إعادتها دون عقاب. وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن "عفو" عن الذخيرة المفقودة.

وفي الجيش يُجري التحقيق في مسؤولية قائد الوحدة، برديجير جنرال ماركوس كرايتمير. ومن المقرر استجواب الضابط على الفور.

وليس من الواضح علانية حتى الآن متى وكيف تم إبلاغ وزارة الدفاع بالقضية الجديدة. وتصدرت القوات الخاصة عناوين الصحف عدة مرات في السنوات الأخيرة، بسبب وقائع تطرف وفقدان ذخيرة.