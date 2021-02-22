قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المشروع القومي لتطوير القرى يفتح فرص عمل كثيرة للشركات وقطاع الإنشاءات، وغيرها من الخدمات.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المشروع القومي لتطوير القرى يخدم أكثر من 500 ألف نسمة، موضحًا أنه سيتم تنفذ المشروع على مدار عام كامل.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال الشركات التابعة لها، تخلق فرص عمل جديدة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى إنشاء 11 مدرسة وتوفير أكثر من 200 فصل على مستوى المحافظة ضمن مبادرة تطوير القرى.

ولفت إلى رفع كفاءة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات إحلال جديدة، مضيفًا أنه يتم العمل على توفير الغاز الطبيعي لأكثر من 55 ألف أسرة، فضلًا عن رفع كفاءة أكثر من 26 وحدة صحية، وغيرها من باقي القطاعات المختلفة.