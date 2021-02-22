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عاجل| مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو في هجوم مسلح

نور رشوان
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 1:15 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 1:15 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، بمقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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