عاجل| مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو في هجوم مسلح

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، بمقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..