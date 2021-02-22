عاجل| مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو في هجوم مسلح

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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازيةسعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاينغير مهتم
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، بمقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..