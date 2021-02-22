تقديم اقتراح بتوفير ميزانية إضافية لبرلمان كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

طلب وزير المالية في كوريا الجنوبية، هونج نام كي، من كبار المسؤولين لديه، التحضير لتقديم اقتراح بتوفير ميزانية إضافية، إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، عن رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، لي ناك يون، قوله بشكل منفصل في اجتماع للحزب تم عقده في وقت سابق، إنه من المقرر أن يتم تحديد حجم الميزانية الإضافية بحلول 28 من فبراير.

من جانبه، دعا رئيس البلاد، مون جاي إن، أيضا إلى تسريع وتيرة التحضير للميزانية الإضافية، بحيث يتاح في الشهر المقبل دفع المساعدات المالية للأشخاص الذين تضرروا بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.