نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

وصل معدل الإصابة بكوفيد-19 في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.

وعادت النتائج الايجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3٪ منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.

وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.

وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد-19 يوم السبت، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.