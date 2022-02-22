أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: سيشعرون بقيمته عندما يرحل

يرىداني ميرفي، أسطورة نادي ليفربول، أن الفرعون محمد صلاح، نجم وهداف الريدز، لا يلقى التقدير الذي يستحقه في "آنفيلد"، مشيرًا إلى أنه يقدم أداء رائع مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وسجل صلاح هدفه رقم 150 بقميص ليفربول، في شباك نورويتش سيتي، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 26 للبريميرليج.

وقال ميرفي في تصريحات لموقع "توك سبورت": "لقد حطم صلاح العديد من الأرقام القياسية، وما زال يسجل باستمرار".

وأضاف: "لقد اعتاد على تسجيل العديد من الأهداف الرائعة، لدرجة أنك أصبحت تتوقع ذلك منه في معظم الأوقات، وهذه أكبر مجاملة يمكنني أن أقدمها له".

وتابع: "صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه، وسيشعرون بقيمته عندما يرحل، لقد سجل الكثير من الأهداف، وحطم العديد من الأرقام القياسية، رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح".

وواصل: "آمل فقط أن يوقع على عقدٍ جديد لأنني لا أرى أي تهاون في جوعه ورغبته، الطريقة التي يلعب بها، سرعته، مراوغاته، وكذلك رغبته في تسجيل الأهداف".

وأتم: "لا يبدو من اللاعبين الذين سينتقلون لدوري أقل تنافسية، من أجل الحصول على مزيد من الأموال، تسمعه يتحدث ويقول إنه يريد أن يفعل هذا ويريد كسر ذلك، سننتظر ونرى لكن آمل أن نحتفظ به".