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إصابة قائد المنتخب الألماني في كأس ديفيز للتنس بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:37 م

أعلن الاتحاد الألماني للتنس اليوم الثلاثاء إصابة مايكل كولمان قائد المنتخب الألماني في كأس ديفيز بفيروس كورونا المستجد وقد يغيب عن المواجهة التالية على ملعب المنتخب البرازيلي في تصفيات البطولة.

وأوضح الاتحاد الألماني للتنس أنه من المقرر سفر بعثة المنتخب يوم السبت المقبل لمواجهة البرازيل يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.

وأشار بيان الاتحاد الألماني للتنس إلى أن فيليب بيتزشنر سيحل مكان كولمان، إذا لم تتحول نتيجة اختبار كورونا لكولمان من إيجابية إلى سلبية مع نهاية فترة العزل الصحي.

وأكد البيان أن كولمان الذي تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا عانى من أعراض العدوى يوم الجمعة، قبل أن تختفي الأعراض في اليوم التالي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية، لكنه خضع لمسحة أمس الاثنين عقب تبين إصابة نجله بكورونا أثناء تواجده بالمدرسة، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.


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