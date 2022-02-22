جليد موسكو يبهر الجمهور ويمزج الباليه الكلاسيكي بالرقص الإيقاعي في دار الأوبرا

انطلقت أولى عروض فرقة موسكو على الجليد الروسية، والتي تقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتستضيفها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في أمسية تحمل مذاق الخيال والأحلام.

وعلى المسرح الكبير نجح أعضاء الفرقة في الاستحواذ على إعجاب الجمهور من خلال الحركات الرشيقة واللياقة ومرونة الأداء الذي مزج بين أسلوب الباليه الكلاسيكي والرقص الإيقاعي المعاصر ووصلوا بالجمهور إلى درجة الإبهار مجسدين قصتي باليه بحيرة البجع وسندريلا ، كما ساهم تكامل العناصر الفنية من إضاءة وديكور وملابس وموسيقى في إكمال المشهد المبتكر.

جدير بالذكر أن عروض فرقة موسكو على الجليد تتواصل في الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، 22، 23، 24 فبراير وفى الحادية عشرة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 22، 23 فبراير.

يذكر أن فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عام 2003 على يد فيتالي فيدينيف أحد نجوم فرقة أوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكي والإيقاعي بفنون حركية أخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار، وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحًا باهرًا أثناء جولاتهم العالمية في مختلف الدول منها مصر، فنلاندا، اليابان، إسبانيا، كوريا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، أستراليا وغيرها.