رئيس وزراء باكستان: لن نصبح جزءا من أي كتلة ونتطلع لإقامة علاقات تجارية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده لا تريد أن تصبح جزءًا من أي كتلة، بل تسعى لإقامة علاقات تجارية مع جميع الدول لمواجهة الفقر.

وأضاف عمران خان، في مقابلة مع التلفزيون الروسي قبل يوم واحد من زيارته لموسكو، أن باكستان عانت في الماضي بسبب سياسة التكتل، مشيرًا إلى أن زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والصين وروسيا ستفيد البشرية أكثر بكثير من الصراع، معربًا عن أمله في الوصول إلى حل سلمي لقضية أوكرانيا، مؤكدًا أن الصراعات العسكرية لا تحل المشاكل.

وقال رئيس الوزراء إن زيارته لروسيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، حيث تعاني باكستان من نقص الغاز بعد تأخر المفاوضات بشأن خط أنابيب غاز الشمال الجنوبي بسبب العقوبات الأمريكية على الشركة الروسية.

وفيما يتعلق بقضية الإرهاب، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، الدول الغربية إلى صياغة قوانين مثل قوانينها الخاصة بتمويل الإرهاب للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال من من الدول الفقيرة إلى العالم المتقدم.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني، زيارة إلى العاصمة الروسية "موسكو"، غدًا الأربعاء، تستمر لمدة يومين بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتمتع باكستان وروسيا بعلاقات مشتركة وتقارب وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نقله "راديو باكستان"، إلى أن الطرفين سيراجعان خلال اجتماع القمة، العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وأضاف البيان أن الزيارة ستساهم في زيادة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.