كوريا الجنوبية تستعد لإرسال طائرة عسكرية لنقل مواطنيها من أوكرانيا

عقدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اجتماعا طارئا، بعد أن أعلنت روسيا عن اعتمادها استقلال منطقة دونباس الأوكرانية؛ لمناقشة سبل اجلاء حوالي 60 شخصا من الجالية الكورية في أوكرانيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، صباح الثلاثاء، عقد النائب الثاني لوزير الخارجية تشوي جونغ-مون، اجتماع فريق العمل الطارئ قبل ظهر اليوم وناقش خلاله سبل إجلاء ونقل الكوريين من أوكرانيا.

وأجرى «تشوي» اتصالات مع السفير الكوري لدى أوكرانيا، واطلع على أوضاع أفراد الجالية هناك وطلب منه الحفاظ على حالة التأهب لمواجهة الوضع استعدادا لنشوء الحرب المحتمل.

ويبلغ عدد أفراد الجالية الكورية المتبقين في أوكرانيا حاليا 63 شخصا. وبعد حث السفارة للجالية الكورية في أوكرانيا على المغادرة، تناقص عدد الكوريين هناك من 600 شخص في نهاية يناير الماضي إلى 63 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي يونغ-سام، في تنوير دوري اليوم: «تسعى الحكومة لحث المتبقيين باستمرار على مغادرة أوكرانيا بصورة آمنة تحت إشراف ورعاية سفارتنا هناك».

وأضاف مسئول في الوزارة للصحفيين: «أعرب 36 شخصا عن رغبتهم في المغادرة، حيث سيتم إجلاء الآخرين لاحقا بسبب ظروفهم الخاصة».

وفي هذه الأثناء، أعربت وزارة الدفاع الكورية عن استعدادها لعملية نقل الكوريين إلى الوطن، مشيرة إلى متابعة الأوضاع عن كثب.