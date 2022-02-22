علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن اكتشاف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجود تزوير في عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار لنادي هاتاي سبور الحالي.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بداعي أنه انضم لصفوف الأهلي بعد التوقيع للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة "الحدث": "أضحك كثيرًا على موضوع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، فالأخير عقده موثق بالاجراءات القانونية، ورئيس لجنة شؤون اللاعبين في ذلك التوقيت مجدي عبد الغني قال إن عقده صحيح 100% وايضًا أحمد مجاهد".

واستطرد: "عندما تقدم كهربا بشكواه في البداية، قال إن العقد مبرم في غير موعده وتوثيقه خطأ، واتحاد الكرة أرسل خطاب رسمي وقال العقد والتوثيق صحيحان، وإذا كان هذا ليس توقيع كهربا فكيف ظللت لمدة سنة ونصف تحصل على مستحقاتك؟".

واستأنف: "كهربا قال انه رحل عن الزمالك لأن رئيس النادي يسبه، كهربا كان يقول لي يا بابا ويقبل رأسي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن كهربا، قائلا: "نجحت في إعارته مقابل 4 مليون دولار حينما كان الدولار غاليًا، والنادي الأهلي وافق على اعارته مقابل 300 ألف دولار لأن الأهلي يعلم أنه سيخسر القضية، والنادي التركي اشترط في العقد تحمل الأهلي أي غرامة ستوقع بسبب انتقال كهربا، وإذا كانت الأمور طبيعية سنفوز بالقضية مرة أخرى".