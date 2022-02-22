علقت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تصنيف مسرحية «كنز الدنيا»، كأول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم المتميزين علميا ورياضيا في مختلف المجالات، من إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له الفضل في مشاركة الأطفال من ذوي الهمم في الأعمال والاندماج مع المجتمع.

وأضافت، أنها منذ صغرها وهي تحب الفن وتشجع عليه، حيث إنه يساهم في تحسين المجتمع، ونقل صورة أفضل عنه، لافتةً إلى أن الفن يعتبر من أنواع المصالحة مع النفس.

واستكملت، أن الوزارة تعمل على دعم مشاريع بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لتنمية المواهب من الأطفال من ذزي الهمم لاكتشاف المواهب وتعديل السلوك والمفاهيم في المجتمع المصري.

وتجري أحداث مسرحية كنز الدنيا، حول نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة داون، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.