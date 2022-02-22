رئيس هيئة الطرق والكباري: القطار السريع سيقطع المسافة من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري إن المسافة التى سيستغرقها القطار السريع بين مدينة السادس من أكتوبر حتى محافظة أسوان تصل إلى أربع ساعات فقط.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"، مساء الثلاثاء، أن مسار القطار السريع من مدينة 6 أكتوبر حتى أسوان يتضمن ٢٧ محطة.

وأوضح أن هذا المسار يبدأ بالمحطة التبادلية بمدينة 6 أكتوبر بين القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر، ويمتد المسار بطول 925 كيلو مترًا غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل على أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة.