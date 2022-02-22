تركيا تمهل 3 هيئات إخبارية غربية 72 ساعة للتقدم بطلب تراخيص

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أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي يوم الاثنين إمهال ثلاثة هيئات إخبارية 72 ساعة للتقدم بطلب الحصول على تراخيص للبث الإلكتروني وإلا فإنها ستواجه الحظر في البلاد.

وتوصل المجلس إلى القرار في التاسع من شباط/ فبراير إلا أن الموعد النهائي دخل حيز التنفيذ لدى نشره عبر موقعه يوم الاثنين.

ويتعلق القرار بوكالة "فويس أوف أمريكا" الإعلامية، وقناة "يورونيوز" ومقرها فرنسا، ومحطة دويتشه فيله الألمانية، وأصبح يتعين عليها الآن الحصول على تراخيص لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدمات الفيديو والبث عبر الإنترنت حسب الطلب.