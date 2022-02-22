قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بنص دستور 2015.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن حجم العمل في المشروعات المتوسطة يبلغ من 50 إلى 200 مليون جنيه، منوهًا بأن قانون المشروعات أصبح يحتوي كل من يحمل نشاط تجاري أو صناعي بنسبة 75% في القطاع.

وأكد أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح حوافز لكل شخص يحمل اسم نشاط، مضيفًا أن هذا القانون هو الوحيد الذي لم يتقدم عليه أي تعديل من قبل النواب في البرلمان، وذلك لأنه درس جيدًا من خلال عمل جلسات استماع وحوار مجتمعي موسعة.

وشدد على أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة متوازن من الناحية التنفيذية على عكس بعض القوانين التي تواجه عقبات في التطبيق على أرض الواقع.