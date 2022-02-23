منظمة أنا يقظ التونسية: رئيسة الحكومة بودن لم تحقق أي وعود وتغييب تام لدورها أمام صلاحيات الرئيس

كشفت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حكومة نجلاء بودن لم تحقق أي من الوعود التي أطلقتها منذ استلامها مهامها قبل نحو أربعة أشهر فيما جاء دورها مغيبا في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.

وأوضحت المنظمة خلال مؤتمر صحفي أن 17 وعدا أعلنتهم رئيسة الحكومة لم يتحقق منها أي وعد بينما 47 بالمئة من بينها في طور الانجاز.

وتقول المنظمة إن تقرير "بودن ميتر" الذي عرضته اليوم يهدف لتسليط الضوء على أداء رئيسة الحكومة ومتابعة وعودها من أجل التأسيس لثقافة المساءلة.

وقالت إن الحصيلة جاءت سلبية في حين كانت الكثير من الوعود فضفاضة مثل تطبيق القانون دون تمييز وتحسين ظروف العيش.

ولاحظت المنظمة تداخلا بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، حيث اتسم وضع رئيسة الحكومة بتغييب تام لدورها في قرارات التعيينات و الإقالات وترأس مجلس الوزراء.

وقالت إنها كانت "عون تنفيذ لاستراتيجيات رئيس الجمهورية".

وتتولى بودن، الأستاذة الجامعية، منصب رئيسة الحكومة طيلة مدة التدابير الاستثنائية وفق ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي جمد البرلمان والغى العمل بمعظم مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات سياسية بدعوى "تصحيح مسار الثورة".

وتابعت "أنا يقظ" أن هناك اشكال في التواصل مع بودن، حيث لم تجر أي حوار صحفي ولم تصدر إلا كلمات مقتضبة وبعضها خارج تونس وسط شكاوى من الصحافة المحلية.

ووصفت دورها بـ"الغامض والمبهم" في ظل غياب تام للشفافية والمساءلة.

وقالت المنظمة إن الوضع قبل تاريخ إصدار الرئيس لقراراته يوم 25 تموز/يوليو الماضي، وعلى الرغم من الهنات التي تحيط به فإن الحكومة كانت تخضع للمساءلة أمام البرلمان ويدلي رئيس الحكومة بحوارات للصحافة.