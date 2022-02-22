لاتفيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب التحركات في أوكرانيا

الأكثر قراءة
اتحاد الكرة يرد على اكتشاف «فيفا» تزوير عقد كهربا مع الزمالك
شوبير يكشف الأسماء المرشحة للانضمام لقائمة المنتخب أمام السنغال
موسيماني: ثنائي الأهلي يمكنهما اللعب في البريميرليج.. وديانج ينافس هؤلاء
ميدو لـ لاعبي الزمالك: من يريد الرحيل سيندم.. انظروا لما فعله الأهلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
استدعت لاتفيا القائم بالأعمال بالسفارة الروسية في ريجا لوزارة الخارجية للتباحث.
وجاء في بيان أنه تم إدانة العدوان الروسي ضد أوكرانيا والاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين بأشد العبارات.