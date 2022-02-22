 لاتفيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب التحركات في أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 فبراير 2022 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

لاتفيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب التحركات في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 2:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 2:14 م

استدعت لاتفيا القائم بالأعمال بالسفارة الروسية في ريجا لوزارة الخارجية للتباحث.

وجاء في بيان أنه تم إدانة العدوان الروسي ضد أوكرانيا والاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين بأشد العبارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك