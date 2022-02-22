انتظام الدراسة لليوم الثاني بجامعة الأقصر

تفقد الدكتور حمد حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر، كليات الحاسبات والمعلومات والألسن والآثار، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الكليات.

وشدد حسين، في أقناء جولته على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق جميت الإجراءات الاحترازية بكل الكليات، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

وكان الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أعلن جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها قبل بدء الدراسة، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، داخل قاعات الكليات والعودة للنظام الحضوري بجانب نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهًا لوجه للحد من تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، بمنع دخول غير المطعمين الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر كانت من أوائل الجامعات التي انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهت الامتحانات بنحو 72 ساعة، كما كان لها السبق في تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية التي حققت نجاحا كبيرا.