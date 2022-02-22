 برلمانا دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونا بشأن معاهدة التعاون مع روسيا - بوابة الشروق
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برلمانا دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونا بشأن معاهدة التعاون مع روسيا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 11:18 ص

أقر برلمانا جمهورية لوغانسك ودونيتسك، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.

وأفاد مراسل وكالة «سبوتنيك» أن برلمان جمهورية لوغانسك صوت بأغلبية خلال الجلسة غير العادية للبرلمان.

وبحسب المراسل، بلغ عدد النواب الذين صوتوا 46 نائبا حضروا الجلسة وأيدوا اعتماد قرار التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.

وفي السياق نفسه، اعتمد برلمان جمهورية دونيتسك قانونا مشابها، حيث صوت جميع النواب الـ 87 الحاضرين لصالح اعتماد القرار ذي الصلة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.


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