الكرملين يعرب عن الأسف إزاء قرار ألمانيا وقف إجراءات اعتماد خط نورد ستريم 2

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها إزاء إعلان ألمانيا وقف إجراءات اعتماد خط نورد ستريم 2، معربة عن أملها فى أن يكون القرار الألمانى مؤقتا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للآنباء عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا تأسف لهذا القرار وتأمل أن يكون قرارا مؤقتا.

وفى الوقت ذاته، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف قوله إن خط نورد ستريم 2 ليس له علاقة بالسياسة.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من اليوم وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية.

وسحبت الحكومة على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات.

وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات.

وأضاف: "قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن"، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل "نورد ستريم 2".