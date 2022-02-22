الملكة إليزابيث تلغي مهامها الافتراضية المقررة اليوم مع استمرار تعافيها من كورونا

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، ألغت مهامها الافتراضية المقررة اليوم، وذلك مع استمرار شعورها بأعراض متوسطة مشابهة لأعراض البرد بسبب إصابتها بفيروس كورونا.



وكان قد تم الاعلان أمس الأول الأحد، عن إصابة الملكة، 95 عاما، بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن تقوم بمهام افتراضية اليوم.



وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن القصر قال إنها سوف تستمر في القيام بمهام خفيفة، وسوف يتم تحديد المهام المقررة الأسبوع المقبل في وقت لاحق.



وقال متحدث باسم القصر: "نظرا لأن جلالتها مازالت تعاني من أعراض مشابهة لأعراض البرد، فقد قررت عدم القيام بأنشطتها الافتراضية المقررة اليوم، ولكنها سوف تستمر في القيام بمهام خفيفة".



وكانت الملكة قد احتفلت باليوبيل البلاتيني بعد مرور 70 عاما على توليها العرش في السادس من فبراير الجاري. ويعتقد أن الملكة حصلت على ثلاث جرعات لقاح، ولكن مؤخرا طالبها الأطباء بالراحة والقيام فقط بمهام خفيفة منذ منتصف أكتوبر الماضي.