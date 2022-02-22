 السيسي يهنئ السعودية باليوم الوطني: يعبر عن مسيرة البناء والتطوير والنهضة - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ السعودية باليوم الوطني: يعبر عن مسيرة البناء والتطوير والنهضة

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 3:52 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" الذي يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال السيسي، في تغريدة له على الصفحة الرسمية بالفيس بوك، "أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" الذي يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادة وشعبًا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم".


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