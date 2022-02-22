محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة سير أعمال اللجنة، وآخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة.

واستعرض الغضبان مع مسؤولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة، مؤكدًا أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم، من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

وتتمثل مهام اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد في وضع السياسة العامة للطفولة في المحافظة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة وتقييمها وتشكيل وإعادة تشكيل اللجان الفرعية، وتيسير عمل اللجان الفرعية ومتابعتها وتقييمها، وتلقى تقارير عن أعمال اللجان الفرعية والحالات التي تعذر إزالة الخطر فيها؛ لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وإعداد تقرير سنوى عن وضع الطفولة بالمحافظة.