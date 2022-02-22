سفير مصر في أنجولا: نتواصل مع الزمالك بشأن سفر زيزو مباشرة لـ المغرب

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كشف محمد صفوت سفير مصر في أنجولا النقاب عن تطورات حالة أحمد سيد زيزو لاعب فريق نادي الزمالك.

وكان زيزو قد تخلف عن بعثة الفريق العائدة إلى مصر عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي، بسبب إيجابية مسحة كورونا الخاصة به.

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بعد التعادل مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

وقال صفوت في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "أجرينا مسحة لزيزو وكانت نتيجتها سلبية، وأنهينا الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي".

وأضاف: "اللاعب الآن له مُطلق الحرية في السفر خلال أي وقت، ولا توجد أي قيود من أي نوع بشأن سفر اللاعب مباشرة إلى المغرب".

واختتم صفوت: "اللاعب لا يعاني من أي أعراض ومعنوياته مرتفعة، ونتواصل مع ناديه الزمالك بشأن انتقاله مباشرة إلى المغرب للانضمام لبعثة الفريق المتجهة لمواجهة الوداد".

يذكر، أن الزمالك سيواجه الوداد المغربي في الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.