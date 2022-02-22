 أشرف عبدالباقي: أخذت وقتًا للتعامل مع أطفال مسرحية «كنز الدنيا» من ذوي الهمم - بوابة الشروق
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أشرف عبدالباقي: أخذت وقتًا للتعامل مع أطفال مسرحية «كنز الدنيا» من ذوي الهمم

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:50 ص

علق الفنان أشرف عبدالباقي، على تصنيف مسرحية «كنز الدنيا»، كأول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم المتميزين علميا ورياضيا في مختلف المجالات، من إخراجه، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إنه تشرف بإلقاء الأسئلة في احتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأطفال من ذوي الهمم، لافتًا إلى أن الفكرة جاءت إليه بعد هذا التلاقي بين الأطفال والرئيس.

وأضاف، أنه أخذ وقتًا للتعامل مع الأطفال من مسرحية «كنز الدنيا»، حيث إنه بدأ في بداية الأمر في التعرف عليهم وبعدها بدأ في العمل معهم، قائلًا: «بقيت أشوف فيهم أبني وأخويا، والرئيس عمل على دمجهم ودعمهم خلال الفترة الأخيرة».

وتجري أحداث مسرحية كنز الدنيا، حول نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة داون، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

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