المستشار الألماني يعرب عن ثقته في التوصل لقرار أوروبي مشترك بشأن العقوبات ضد روسيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا موحدا في حزمة العقوبات المخطط لها ضد روسيا.

وقال شولتس، اليوم الثلاثاء، في برلين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، بشأن قرار الرئيس فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا: "لن يمكننا قبول أو تقبل الاعتراف"، مضيفا أنه "من المهم للغاية لذلك اتخاذ رد فعل فوري وسريع"، معربا عن تفاؤله بأنه سيكون هناك قرار مشترك في الاتحاد الأوروبي.

وذكر شولتس، أن العقوبات تمت مناقشتها والتحضير لها منذ فترة طويلة، مضيفا أنه سيكون هناك بالطبع مناقشات داخل اللجان المختصة.

وقال: "لكن انطباعي هو أن هذا بالضبط ما سيحدث الآن: حزمة مركزة للغاية وقوية للغاية تتعلق بهذا التطور"، لافتا إلى قطع شوط كبير في الاستعدادات الموجودة بالفعل لسيناريو حدوث المزيد من التطورات الأسوأ.

وقال شولتس: "بدلا من العديد من الكلمات: أنا واثق حقا من النجاح في تطبيق كل هذا العمل في قرار"، معربا عن اعتقاده أيضا أنه من الصواب المضي قدما على مراحل في إجراء "قوي وضخم ومماثل" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقرارات بوتين الحالية، ذلك إلى جانب الإجراءات التي يُجرى إعدادها في حالة حدوث المزيد من التطورات، مؤكدا في المقابل الرغبة في الحيلولة دون حدوث ذلك، "لأن هذا هو هدف كل الأشياء: ألا يحدث ذلك".