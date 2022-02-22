الانتهاء من حصر وتصنيف الإدارات التعليمية بالأقصر

التقى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الدكتور رضوان محمد رضوان، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث تم الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف للإدارات التعليمية السبعة وديوان عام المديرية، وذلك في إطار خطة الدولة للمحافظة على المال العام.

حضر اللقاء كلًا من علاء أبو الحسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وهشام عبد الستار، مدير عام الشئون التنفيذية، وألفي أمين، مخازن المديرية، ومحمد الرشيدي، رئيس قسم المخزون السلعي، وأحمد زين العابدين، مدير إدارة الوسائل والمعامل التعليمية.

وقال أحمد زين العابدين، مدير إدارة الوسائل والمعامل التعليمية أن هذا العمل قد تم بالتعاون التام مع مديري الإدارات التعليمية، وجميع أمناء مخازن الإدارات، والذي كان يمتد العمل بهم إلى ما بعد الساعة الخامسة مساءًا، وذلك حرصًا من الجميع على تنفيذ خطة الدولة، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذها لما فيه الصالح العام وفق رؤية القيادة السياسية.