 رئيس الوزراء التشيكي يتهم روسيا بارتكاب عمل عدواني بشأن أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء التشيكي يتهم روسيا بارتكاب عمل عدواني بشأن أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:27 ص

انتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بشدة، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا.

وكتب فيالا عبر موقع تويتر مساء أمس الاثنين، أن القرار شكل "انتهاكا للقانون الدولي وهو عمل عدواني"، مضيفا أن جمهورية التشيك تدعم أوكرانيا حرة ومستقلة وتدعم ردا موحدا للاتحاد الأوروبي على إجراءات موسكو.

وأضاف: "نعلم من تاريخنا أن مثل هذه الخطوات الموجهة ضد دولة مجاورة ذات سيادة لا تؤدي إلى السلام أبدا"، في إشارة إلى قرار اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للتنازل عن السوديت من تشيكوسلوفاكيا لألمانيا النازية في 1938 في محاولة لاسترضاء أدولف هتلر.

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