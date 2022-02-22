أمير قطر يختتم القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت بالدوحة، اليوم الثلاثاء تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة" .

وأعرب الشيخ تميم ، في ختام أعمال القمة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية(قنا)، عن "بالغ التقدير لجميع الجهود المخلصة التي تميزت بها أعمالها وصولاً إلى اعتماد "إعلان الدوحة" الذي جاء استجابةً للتحديات والمتغيرات التي نشهدها من حولنا، ومتزامناً مع مرحلة جديدة يساهم فيها الغاز الطبيعي برسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة".

وأضاف :"لقد أكدت قمتنا إيمانَنا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين لما فيه خير شعوبهم".

وأشار إلى أن "دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم".

وكان أمير قطر أكد في افتتاح القمة أن المنتدى لعب دورا في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، مجددا الدعوة إلى مزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وأضاف الأمير: "نعمل لتطوير طاقاتنا الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027" ، مشيدا بجهود الدول الأعضاء في توفير طاقة موثوقة من الغاز الطبيعي للأسواق العالمية وحفاظها على استقرار الأسواق.

وأشار إلى ماشهده العالم خلال العقدين الماضيين من تغيير كبير على خارطة الطاقة ، احتل فيها الغاز الطبيعي حيزا كبيرا باعتباره مصدر الطاقة الأقل إضرارا بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى.

وأضاف أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لايتعلق بالمنتجين فحسب، بل "يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسخدمين النهائيين الذين تحدد سلوكياتهم الاستهلاكية مدى فاعلية ونجاح هذا التحول، ولابد لجهود التحول من اتباع نهج متوازن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية البشرية باعتبار المصدرين الأساسيين الذين تتطلبهما الحياة الكريمة للإنسان".

وقال الشيخ تميم إن قطر أكدت في العديد من المناسبات التزامها بتوفير طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون في عملية إنتاج الغاز حيث تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 5ر2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا منذ عدة سنوات ، مشيرا إلى أن هذه القدرة ستصل إلى تسعة ملايين طن بحلول عام 2030.

وأضاف أن قمة اليوم تؤكد أهمية "ضمان استقرار الطلب والإمدادات وعلى وجود أطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى إضافة الى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز".

وأكد الأمير استمرار قطر في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.

وحضر القمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.

وشارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.