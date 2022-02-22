كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، كواليس المفاوضات التي تتم معه لتولي تدريب المنتخب الأولمبي المصري، مؤكدًا أنها ليست رسمية بل مجرد اتصالات ودية.

وأضاف سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن عقده مع سموحة ينتهي في نهاية الموسم الحالي، لكنه لم يحسم وجهته بعد خاصة أن النادي السكندري لم يفاوضه بشأن التجديد حتى الآن.

وتابع: "تدريب المنتخب الأولمبي شرف كبير لأي مدرب، ولا يمكن لي رفض التواجد في أي منتخب".

وأضاف أنه في حالة حسم الأمر وتوليه المسؤولية فسيكون معه جهازه المعاون المتواجد حاليا في سموحة.

وعن طرده في مباراة المقاولون العرب اليوم في الدوري الممتاز، قال إنه لا يعرف السبب رغم عدم تجاوزه في حق الحكم، مؤكدا أن الأمر كان مجرد اعتراض عادي.