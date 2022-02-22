سعد الدين الهلالي: حق السعاية لا يشمل ميراث الزوجة وإنما المشاركة الماية والمعنوية بعد العلاقة

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حق السعاية عرف بأنه حق المرأة التي تدعم الزوج في حياتهما المستقرة، فكما تشاركه عاطفيًا تشاركه في المحفظة الزوجية، موضحًا أن الرزق المكتسب بعد العلاقة الزوجية لكل منهما ملك للزوجين والأولاد.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الرزق الذي يشاركه الزوجين هو الرزق الذي يأتي على سبيل الاعتياد مثل المرتبات، وليس الندرة مثل الميراث والهبات، مؤكدًا أن الرزق في هذه الحالات يعود على جميع أفراد الأسرة.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن جميع من تحدث عن «حق الكد والسعاية» استندوا إلى فقه المغاربة، مضيفًا أن الفقهاء في حاجة إلى دراسة الأمر مرارًا من جميع النواحي.

وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن «حق الكد والسعاية» يشمل المشاركة المادية والمعنوية للزوجة، لافتًا إلى «رواية سيدنا عمر التي طورها وأحياها بن عرجون واعتبرها حق مطلق للمرأة».