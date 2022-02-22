"أنت عايز تموتني .. ليه عمتلك إيه" .. بهذه الكلمات بدأت أمل تروي كواليس محاولة زوجها قتلها بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات.

التقت "الشروق" بالزوجة التي بدأت حديثها بأنها تزوجت من زوجها المتهم بقتلها منذ 5 سنوات وأنجبت منه 3 أولاد، مشيرة إلي أنها تعمل بائعة إكسسوارات بوسط البلد، فهى تروج لبضاعتها لمحلات وسط البلد.

وذكرت أن المتهم كان يساعدها في عملها عن طريق نقل البضاعة للمحلات، مشيرة إلي أنه في الشهور الأخيرة اتجه لبيع المخدرات حذرته بأن يصرف علي المنزل من مال حرام ومع الوقت كان يفتعل المشاجرات ويعتدي عليها بالضرب المبرح ويصيبها في كل أنحاء جسدها.

وأوضحت الزوجة أن يوم الواقعة طلب منها الحصول علي 5 آلاف جنيه كانت معها، لكنها رفضت تسليمها له فقرر الانتقام منها وأحضر سكين المطبخ وسدد إليه طعنة في الرقبة والصدر ثم استغل وجود مياه موجودة علي البوتجاز تغلي وأمسك بالحلة ثم ألقها علي جسد زوجته، بعدها بدأت الزوجة تستغيث بالجيران الذين حضروا ونقولها للمستشفي لتلقي العلاج.

وطالبت الزوجة بأنها تريد القصاص منه وتوقيع أقصي عقوبة عليه، كما ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي بمساعدتها لأنها لا تملك دخلا تنفق به علي أولادها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، باستقبال مستشفي مبرة المعادي "نورا .م"، 28 سنة بائعة متجولة بالعتبة ومقيمة شارع حسانين دسوقي حدائق المعادي، مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى و الجهة اليسرى ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وبالإنتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعي "أحمد.م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة ومقيم ذات العنوان سبق ضبطه واتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء عدد من الشهود للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على الآلة المستخدمة فى التعدى على المصابة، فيما وجدت النيابة صعوبة فى الاستماع للزوجة نظرا لحالتها الصحية الحرجة.