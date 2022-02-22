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ألمانيا: روسيا نزعت قناعها بخطوتها تجاه شرق أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:29 ص

قالت ألمانيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا كشفت نياتها الحقيقية لدى أمرها بإرسال ما تسميه بقوات حفظ سلام إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون شرقي أوكرانيا.

وقالت مندوبة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، أنتيه ليندرتزه، للمجلس، إن "روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في الصراع (الأوكراني). ونزعت اليوم قناعها، وأظهرت أنها كانت (طرفا) دوما".

وأضافت: "سنتخذ إجراءات صارمة وكافية إلى جانب حلفائنا وشركائنا في رد فعل تجاه انتهاك روسيا للقانون الدولي الذي ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية خطيرة".


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